أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء هو بداية الحالة الماطرة التي ستشهدها مناطق عدة في المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء البداية الفعلية للحالة الممطرة, يُتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرد على أجزاءٍ من القصيم وشمال غرب وشمال منطقة الرياض وجنوب المدينة والطائف وشرق الباحة وعسير.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية).
كانت هذه تفاصيل خبر "الحصيني" عن الحالة الماطرة: بدايتها اليوم وهذه خريطتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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