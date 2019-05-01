، اختتام "الكاسح 2" في "ريسالبور" بين السعودية وباكستان ،

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اختتمت في مدينة "ريسالبور" الباكستانية، مناورات التمرين العسكري المشترك "الكاسح 2" الذي انطلق بتنفيذ كتيبة المهندسين من القوات البرية الملكية السعودية، وكتيبة المهندسين من القوات الباكستانية الشقيقة؛ عددًا من المهام التدريبية المشتركة، كالبحث عن العبوات الناسفة في المباني، وتفتيش الطرق المعبدة وغير المعبدة وتفتيش العربات.
وقال مساعد قائد سلاح المهندسين العميد الركن سعد بن مسفر القحطاني: اختتمنا التمرين المشترك "الكاسح 2"؛ وهو يعد من البرامج والأنشطة التدريبية للقوات المسلحة المعدة مسبقاً لزيادة قدرات وكفاءة الضباط والأفراد، والتمارين في بيئة قتالية تحاكي الواقع، وكذلك تعزيز التعاون العسكري بين السعودية وباكستان.
اختتام "الكاسح 2" في "ريسالبور" بين السعودية وباكستانعيسى الحربي الخليج 365 2019-05-01
اختتمت في مدينة "ريسالبور" الباكستانية، مناورات التمرين العسكري المشترك "الكاسح 2" الذي انطلق بتنفيذ كتيبة المهندسين من القوات البرية الملكية السعودية، وكتيبة المهندسين من القوات الباكستانية الشقيقة؛ عددًا من المهام التدريبية المشتركة، كالبحث عن العبوات الناسفة في المباني، وتفتيش الطرق المعبدة وغير المعبدة وتفتيش العربات.
وقال مساعد قائد سلاح المهندسين العميد الركن سعد بن مسفر القحطاني: اختتمنا التمرين المشترك "الكاسح 2"؛ وهو يعد من البرامج والأنشطة التدريبية للقوات المسلحة المعدة مسبقاً لزيادة قدرات وكفاءة الضباط والأفراد، والتمارين في بيئة قتالية تحاكي الواقع، وكذلك تعزيز التعاون العسكري بين السعودية وباكستان.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
05:51 PM
الطرفان تدربا على العبوات الناسفة في المباني والطرق
اختتمت في مدينة "ريسالبور" الباكستانية، مناورات التمرين العسكري المشترك "الكاسح 2" الذي انطلق بتنفيذ كتيبة المهندسين من القوات البرية الملكية السعودية، وكتيبة المهندسين من القوات الباكستانية الشقيقة؛ عددًا من المهام التدريبية المشتركة، كالبحث عن العبوات الناسفة في المباني، وتفتيش الطرق المعبدة وغير المعبدة وتفتيش العربات.
وقال مساعد قائد سلاح المهندسين العميد الركن سعد بن مسفر القحطاني: اختتمنا التمرين المشترك "الكاسح 2"؛ وهو يعد من البرامج والأنشطة التدريبية للقوات المسلحة المعدة مسبقاً لزيادة قدرات وكفاءة الضباط والأفراد، والتمارين في بيئة قتالية تحاكي الواقع، وكذلك تعزيز التعاون العسكري بين السعودية وباكستان.
، اختتام "الكاسح 2" في "ريسالبور" بين السعودية وباكستان ،
المصدر : الخليج 365
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