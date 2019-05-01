محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات القضايا الإقليمية استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الإيطالية السفير سيباستيانو كاردي، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية. حضر اللقاء مدير الإدارة العامة لشؤون الدول الأوروبية السفير معن حافظ، وسفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة لوكا فراري. "الجبير" يستقبل مدير الشؤون السياسية والأمنية بالخارجية الإيطالية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-01 استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الإيطالية السفير سيباستيانو كاردي، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية. Advertisements حضر اللقاء مدير الإدارة العامة لشؤون الدول الأوروبية السفير معن حافظ، وسفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة لوكا فراري. 01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440 05:44 PM استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات القضايا الإقليمية استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات القضايا الإقليمية استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الإيطالية السفير سيباستيانو كاردي، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية. حضر اللقاء مدير الإدارة العامة لشؤون الدول الأوروبية السفير معن حافظ، وسفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة لوكا فراري. ، "الجبير" يستقبل مدير الشؤون السياسية والأمنية بالخارجية الإيطالية ،

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