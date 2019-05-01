، بحضور وتكريم "الخليج 365".. محافظ القنفذة يفتتح مهرجان المانجو العاشر ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوه إلى دعم القيادة ومتابعة أمير مكة.. والغامدي يصنّفها ثانيًا في التصدير بعد جازان

افتتح محافظ القنفذة فضا البقمي، مساء أمس، مهرجان المانجو العاشر بالواجهة البحرية بمحافظة القنفذة.

جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، وعدد من المسؤولين من وزارة البيئة والمياه والزراعة وشيوخ القبائل والمزارعين ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وأكد البقمي في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح أن محافظة القنفذة بجهود أبنائها ورجالها لا زالت تبحث عن مزيد في التميز والارتقاء بها إلى العالمية.

من جانبه أشاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، بالمزارعين، واعتبر القنفذة المصدرَ الثاني في المانجو بعد منطقة جازان.

وأكد على اهتمام الوزارة بالمزارعين وتوفير كل ما يحتاجونه. وأوضح الغامدي أنه سيتم إنشاء وحدة للأبحاث بمكتب القنفذة، مشيراً إلى أن الجمعية التعاونية التي أنشئت بالقنفذة ستساهم في خدمة المزارعين.

من جانبه قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي: إن عدد شجر المانجو بالمحافظة وصل إلى ٤٢٥ ألف شجرة، وكمية الإنتاج تقدر بـ٤٠٠.٠٠٠ طن بمتوسط إنتاج ١٠٠ كجم للشجرة الواحدة.

ومن أشهر الأصناف التي عرضت في المهرجان: الهندي الخاص و"التومي، الجلن، الجولي، السنسيشن"، وقد توالت الكلمات والقصائد، فيما كرّم محافظ القنفذة الجهات المشاركة والداعمة للمهرجان، وتم تكريم صحيفة "الخليج 365" لدعمها المهرجان وفعاليات وزارة البيئة والزراعة والمياه في جميع أنشطتها.