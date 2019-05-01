، بالصور .. افتتاح معرض الأسر المنتجة الدائم بالدمام ،

محمد بن مسعود - الدمام - يضم ثلاثين محلًّا لعرض المنتجات

افتتح اليوم أمين المنطقة الشرقية بالإنابة المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، معرض الأسر المنتجة "أساور الوطن" بالدمام.

وبدأ المهندس "الملا" جولته داخل المعرض، الذي تم التنسيق له مع مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني بالأمانة، الذي يضم ثلاثين تم ركنًا تأجيرها بشكل كامل بمبالغ رمزية لصالح الأسر المنتجة؛ حيث اطلع الملا على منتجات الأسر المنتجة والمتنوعة، سواء الخاصة بالمأكولات الشعبية أم الحديثة، وكذلك العطورات بمختلف أنواعها والفنون التشكيلية والأعمال الحرفية المميزة؛ حيث رافقت الضيوف مديرة المعرض وصاحبة المبادرة الأستاذة ميرفت بخاري التي قامت بتعريف الأسر المنتجة واللاتي بدأن بالتعريف بمنتوجاتهن المعروضة.

وقام المهندس عصام الملا بتشجيع الأسر المنتجة وحثهم على مواصلة ما يقدمونه من منتجات، مؤمِّلاً منهم أن يتمكنوا في القريب العاجل من افتتاح أماكن خاصة بهن، مع توصياته بضرورة أن يكون المعرض بمثابة الحاضنة التي تتيح الفرص للعديد منهم.

وفي نهاية الجولة قام الملا بتسجيل كلمته في سجل الزوار، متمنياً أن تحظى هذه الخطوة التي وصفها بأنها كانت حلمًا لهذه الأسر، واليوم تحقق هذا الحلم على أرض الواقع بفضل الله، ومن ثم بما يجدونه من دعم خاص من إمارة المنطقة الشرقية وأمانة المنطقة الشرقية.