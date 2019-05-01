، توقيع اتفاقية لتقديم الاتصالات الرقمية للطائرات مع "SITAONAIR" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبرمتها "خدمات الملاحة الجوية السعودية " خلال معرض دبي للمطارات

وقّعت خدمات الملاحة الجوية السعودية اتفاقية تقديم خدمات الاتصالات الرقمية للطائرات مع شركة "SITAONAIR" الرائدة في مجال الاتصالات الرقمية مع الطائرات، وذلك خلال معرض دبي للمطارات 2019م.

وبموجب هذه الاتفاقية ستوفر SITAONAIR خدمات ملاحة جوية رقمية ما بين المراقب الجوي وقائد الطائرة، مما سيعزز كفاءة عمليات التواصل مع الطائرات في المجال الجوي السعودي، مع توفير حلول متقدمة في المعلومات الرقمية الخاصة ببث معلومات الأرصاد للطائرات، بالإضافة إلى الاتصالات الرقمية عبر الموجات العالية جداً لنقل بيانات تشغيل الطائرات إلى المشغلين الأرضيين.

وقال الرئيس التنفيذي المهندس ريان طرابزوني: السلامة تُعدّ أحد أهم العوامل الأساسية في عمليات شركة خدمات الملاحة الجوية، ولتحقيقها يتطلب الامر الامتثال التام لمعايير السلامة العالمية، وأيضاً العمل المستمر لإيجاد أفضل وأحدث الحلول التقنية التي توصل إليها العالم في مجال تقديم خدمات الملاحة الجوية.

وأضاف: شراكتنا مع شركة SITAONAIR الرائدة في مجال تقنية الاتصالات الرقمية مع الطائرات، ستضمن توفير حلول متقدمة لتسهيل عملية التواصل بين المراقبة الجوية والطائرات المستخدمة في المجال الجوي السعودي، مما سيسهم في زيادة تدفق الحركة الجوية في سماء مملكتنا الحبيبة، وتحقيقاً لتعزيز مكانتنا الريادية كمزودي خدمات ملاحية عالية المستوى.

جدير بالذكر أن توقيع هذه الاتفاقية سيسهم بفعالية في زيادة توافر شبكات الـ VHF/VDL في جميع مطارات المملكة الرئيسة.