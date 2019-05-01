، "بافيل" يفتتح مركز حي اليمانية الجديد بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - لدعم البرامج الرياضية والترفيهية والاجتماعية

كشف رئيس مركز حي اليمانية بالطائف، محمد بن سعيد بافيل، عن تطلعات بأن يكون مركز الحي نواة انطلاق للعمل المجتمعي التكاملي الراقي لمختلف المناشط والبرامج لتحقيق الهدف المأمول من إقامة هذه المراكز، وتنفيذ الأنشطة المختلفة، مع ضرورة توفير البيئة المناسبة لمختلف شرائح المجتمع وفئاته العمرية.

وقال "بافيل": نسعى لإيجاد الحلول العملية لفئةٍ غالية على قلوبنا، وهم ذوو الهمم العالية الذين يستحقون كل الدعم والحب والمؤازرة، بالإضافة إلى دعم الأسر المنتجة والسعي إلى تكوين فريق عمل واحد لدعم كل البرامج والأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية بمركز الحي.

وقدّم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الجهد والعطاء لرفعة هذا الوطن المعطاء وتحقيق الرفاهية لأبناء هذا الوطن.

وأسند فضل إنشاء هذه المراكز للأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة سابقاً، لافتاً إلى أنه هو صاحب فكرة إنشاء هذه المراكز.

وقدّم عظيم الشكر والامتنان لمستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، على ما يقدمانه لهذه المنطقة من أعمال وإنجازات لا حصر لها.

وشكر كذلك محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وأمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل على تذليل كل الصعاب، والسعي دائماً لتحقيق التنمية للمكان ودعم الإبداع.

جاء ذلك إبان افتتاح مقر المركز بحضور مدير مراكز الأحياء بالطائف نائف العتيبي، ونائب رئيس المركز فهد السفياني، ومدير المركز محمد علي ناجي، وسط حضور أهالي الحي ونخبة من المثقفين ورجال الأعمال وعدد من المسؤولين بالطائف، حيث أقيم حفل بهذه المناسبة.

وقال "العتيبي": نشكر اللجنة المنظمة على تنظيم حفل الافتتاح ونشيد بالفعاليات التي ينظمها مركز حي اليمانية طوال الفترة الماضية عندما كان لجنة.

وأضاف: محافظ الطائف وجّه بتحويل لجنة حي اليمانية إلى مركز حي؛ أسوةً بمراكز الأحياء الأخرى ليصبح مسماه "مركز حي اليمانية" والأحياء المجاورة.

وقام رئيس المركز والحضور بقص شريط الافتتاح، تحت نغمات فرقة أبو سراج التي شاركت بأغنية خاصة بعنوان "حي اليمانية"، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.