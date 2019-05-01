، شاهد.. "عبدالله بن بندر" يتفقّد قوات الحرس الوطني بالحد الجنوبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - نقل لهم تحيات القيادة.. واستمع إلى إيجاز من قائد لواء الإمام محمد بن سعود

نقل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني تحيات القيادة لمنسوبي قوات الحرس الوطني المرابطين بمنطقة نجران.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمنطقة، حيث كان في استقباله بمطار نجران الإقليمي نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وعددٍ من القيادات الأمنية بالمنطقة.

وقام وزير الحرس الوطني بزيارة تفقدية لمعسكر قوات الحرس الوطني بالمنطقة واستمع خلال زيارته إلى إيجاز معلوماتي من قائد لواء الإمام محمد بن سعود الآلي المشرف على قوات الحرس الوطني في المنطقة الجنوبية اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود وقائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي العميد ركن نايف بن جازي الحربي، عن تشكيلات القوات المرابطة، وما تقدّمه من أعمال عسكرية على الخطوط الأمامية.

بعد ذلك قام وزير الحرس بجولة تفقدية لمستشفى صقر الجزيرة الميداني التابع لوزارة الحرس الوطني، مستمعاً إلى شرح لطبيعة عمل المستشفى وما يقدمه من خدمات ورعاية طبية من قائد المستشفى العميد حمود عبدالله الحارثي.

كما قام بزيارة لمقر الفوج 38، وكان في استقباله أمير الفوج راكان بن سعود الأيداء، ولمقر الفوج 39 وكان في استقباله أمير الفوج مشل بن سالم بن طواله، اطلع خلالها على أعمال ومهام الأفواج في الدفاع عن حدود الوطن.

وخلال الجولة التقى عدداً من منسوبي القوة، حيث نقل لهم تحيات القيادة الرشيدة وحرصها على تذليل جميع الصعوبات ليؤدوا أعمالهم على الوجه الأكمل، مشيداً بالمعنويات المرتفعة الغير مستغربة على قوات الحرس الوطني أو على كل قواتنا العسكرية المختلفة، داعياً المولى عز وجل أن يمدهم بعونه وتوفيقه وتحقيق النصر على أعدائهم.

عقب ذلك قام وزير الحرس الوطني بزيارة لمقر إمارة منطقة نجران، حيث جرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الحرس الوطني في منطقة نجران.

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