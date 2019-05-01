، سييرا: فلسفتي أوصلتها للاعبين.. استمتعوا بالمواجهة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن التعاون فريق ثقيل فنيًّا وأشاد بـ"المولد"

أكد مدرب نادي الاتحاد، التشيلي لويس سييرا، صعوبة مواجهة فريقه غدًا في نهائي كأس الملك؛ لما يملكه التعاون من جودة في العناصر والأداء الفني المميز.

وقال سييرا في المؤتمر الذي عُقد مساء اليوم بملعب الملك فهد: لا يوجد لدينا غيابات سوى جوناس وزياد الصحفي".

وعن التعاون قال: "سنواجه فريقًا ثقيلًا فنيًّا، وبغض النظر عن وصول هذا الفريق المميز للنهائي فقد قدّم موسمًا رائعًا، ودائمًا ما نحاول إيقاف مثل هذه الأندية المنظمة بفرض أسلوبنا وحرمان الخصم من الكرة".

وعن الاستعداد لهذه المباراة قال: "دائمًا ما يكون التحضير للمواجهات النهائية مختلفًا عن الدوري، ونعمل دائمًا على تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها ولا بد أن نأخذ في عين الاعتبار أن فريقنا دائمًا يتقدّم بالنتيجة والخصم يعادل، وهذا أمر مهم جدًّا".

وأضاف سييرا: غدًا نهائي لا يعترف بعدد الأيام التي ارتحت خلالها من عدمه، الأهم كيف سيكون شكل الفريق في هذه المواجهة، ولا بد أن نلغي كل الأعذار.

وعن الأداء المميز الذي أضافه على الفريق؛ قال: "فلسفتي الخاصة هي الاستمتاع بالمباراة النهائية، وكل اللاعبين يتمنّون الوصول لهذا النهائي، وهناك فريقان فقط يستطيعان الوصول لهذا الدور الختامي. وأقول للاعبين: استمتعوا! وأفضل طريقة للاستمتاع فرض أسلوب لعبنا وتقديم كرة جميلة وتسجيل الأهداف والانتصار".

وعن "فهد المولد" قال: "فهد المولد في آخر نهائيين لم يتواجد معنا؛ بسبب الإصابة مرة، والاحتراف في الأخرى. افتقدنا خلالها العمق الهجومي والأهداف، ولا يوجد لاعب سعودي يستطيع تقديم ما يقدمه المولد في هذا الوقت.