، رئيس محكمة أحوال الدمام: ملتقى مكاتب الدعوة يصحح المسار وينبذ الغلو ،

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أكد رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام إمام وخطيب جامع عبداللطيف الجبر الدكتور عبدالسلام بن عبدالله الغامدي، أن ملتقى المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة الشرقية، يحمل مضامين قيمة، وأهدافاً سامية ترتكز على تعزيز رسالة الوزارة بما يحقق رؤية المملكة 2030.
وقال "الغامدي": الملتقى الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يوم غدٍ الخميس، بعنوان "واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية 2030 وتحصين المجتمع من أفكار الجماعات الإرهابية المحظورة"، يحقق رسالة المكاتب التعاونية في توعية المجتمع من خطر الجماعات الضالة، إذ إن دور هذه المكاتب مهم في تحقيق أهداف الوزارة ورسالتها الدعوية المنطلقة من رؤية المملكة ومنهجها القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والثوابت والقيم العربية والإسلامية بما يحقق التعايش مع متطلبات العصر والنهضة والتنمية التي تشهدها بلادنا المباركة.
وأضاف: هذا الملتقى يأتي في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تنفذها الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف ومحاربة الانحراف الفكري والجماعات المنحرفة، التي نخرت في جسد كثير من البلاد الإسلامية لعقودٍ من الزمن، مما يتطلب جهوداً شرعية للقائمين على الدعوة إلى الله في تصحيح المسار وبيان المنهج الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وسلف الأمة الصالح.
وأردف: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والنشاط الدعوي على وجه الخصوص حظيا بدعم كريم من ملوك بلادنا منذ عهد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى عهد الحزم والعدل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويؤازره ويسانده ذراعه الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ونوّه "الغامدي" بمضامين الملتقى، الذي يعد ضمن مشروع الوزارة في مواكبة الرؤية بمتابعة وإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحرص على تفعيل دور المكاتب التعاونية ومساهمتها في بناء مجتمع آمن.
رئيس محكمة أحوال الدمام: ملتقى مكاتب الدعوة يصحح المسار وينبذ الغلوعبدالله العنزي الخليج 365 2019-05-01
أكد رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام إمام وخطيب جامع عبداللطيف الجبر الدكتور عبدالسلام بن عبدالله الغامدي، أن ملتقى المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة الشرقية، يحمل مضامين قيمة، وأهدافاً سامية ترتكز على تعزيز رسالة الوزارة بما يحقق رؤية المملكة 2030.
وقال "الغامدي": الملتقى الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يوم غدٍ الخميس، بعنوان "واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية 2030 وتحصين المجتمع من أفكار الجماعات الإرهابية المحظورة"، يحقق رسالة المكاتب التعاونية في توعية المجتمع من خطر الجماعات الضالة، إذ إن دور هذه المكاتب مهم في تحقيق أهداف الوزارة ورسالتها الدعوية المنطلقة من رؤية المملكة ومنهجها القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والثوابت والقيم العربية والإسلامية بما يحقق التعايش مع متطلبات العصر والنهضة والتنمية التي تشهدها بلادنا المباركة.
وأضاف: هذا الملتقى يأتي في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تنفذها الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف ومحاربة الانحراف الفكري والجماعات المنحرفة، التي نخرت في جسد كثير من البلاد الإسلامية لعقودٍ من الزمن، مما يتطلب جهوداً شرعية للقائمين على الدعوة إلى الله في تصحيح المسار وبيان المنهج الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وسلف الأمة الصالح.
وأردف: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والنشاط الدعوي على وجه الخصوص حظيا بدعم كريم من ملوك بلادنا منذ عهد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى عهد الحزم والعدل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويؤازره ويسانده ذراعه الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ونوّه "الغامدي" بمضامين الملتقى، الذي يعد ضمن مشروع الوزارة في مواكبة الرؤية بمتابعة وإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحرص على تفعيل دور المكاتب التعاونية ومساهمتها في بناء مجتمع آمن.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
04:45 PM
يأتي في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية لنشر الوسطية والاعتدال
أكد رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام إمام وخطيب جامع عبداللطيف الجبر الدكتور عبدالسلام بن عبدالله الغامدي، أن ملتقى المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة الشرقية، يحمل مضامين قيمة، وأهدافاً سامية ترتكز على تعزيز رسالة الوزارة بما يحقق رؤية المملكة 2030.
وقال "الغامدي": الملتقى الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يوم غدٍ الخميس، بعنوان "واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية 2030 وتحصين المجتمع من أفكار الجماعات الإرهابية المحظورة"، يحقق رسالة المكاتب التعاونية في توعية المجتمع من خطر الجماعات الضالة، إذ إن دور هذه المكاتب مهم في تحقيق أهداف الوزارة ورسالتها الدعوية المنطلقة من رؤية المملكة ومنهجها القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والثوابت والقيم العربية والإسلامية بما يحقق التعايش مع متطلبات العصر والنهضة والتنمية التي تشهدها بلادنا المباركة.
وأضاف: هذا الملتقى يأتي في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تنفذها الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف ومحاربة الانحراف الفكري والجماعات المنحرفة، التي نخرت في جسد كثير من البلاد الإسلامية لعقودٍ من الزمن، مما يتطلب جهوداً شرعية للقائمين على الدعوة إلى الله في تصحيح المسار وبيان المنهج الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وسلف الأمة الصالح.
وأردف: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والنشاط الدعوي على وجه الخصوص حظيا بدعم كريم من ملوك بلادنا منذ عهد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى عهد الحزم والعدل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويؤازره ويسانده ذراعه الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ونوّه "الغامدي" بمضامين الملتقى، الذي يعد ضمن مشروع الوزارة في مواكبة الرؤية بمتابعة وإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحرص على تفعيل دور المكاتب التعاونية ومساهمتها في بناء مجتمع آمن.
، رئيس محكمة أحوال الدمام: ملتقى مكاتب الدعوة يصحح المسار وينبذ الغلو ،
المصدر : الخليج 365
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