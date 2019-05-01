، مؤسس "ويكيليكس" يقبع وراء القضبان 50 أسبوعًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - محكمة بريطانية أدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقّت

أمر القضاء البريطاني، اليوم (الأربعاء)، بسجن مؤسس موقع ويكيليكس "جوليان أسانج" 50 أسبوعًا؛ لإدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت، إثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور؛ حيث قضى سبع سنوات لتجنب المثول أمام القضاء.

وكان "أسانج" قد حصل على اللجوء إلى سفارة الإكوادور في 2012؛ لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وتسليمه إلى السويد؛ حيث كان متهمًا بالاغتصاب وأغلقت القضية بعد ذلك.

واقتادته الشرطة البريطانية من السفارة في 11 أبريل (نيسان)؛ حيث مثل أمام القضاء الذي دانه.

وأشارت الشرطة في حينه إلى أنها أوقفت "أسانج" بعدما استدعاها السفير إلى السفارة، بينما لا يعرف سبب سحب حق اللجوء منه من قبل سلطات الإكوادور.