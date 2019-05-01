قالت وزارة الخدمة المدنية اليوم الأربعاء إن أوقات العمل للجهات الحكومية في شهر رمضان المبارك هي 5 ساعات يوميا. وأوضحت الوزارة أن ساعات العمل تبدأ من الـ10 صباحا حتى الـ 3 مساء، فيما تبدأ إجازة عيد الفطر من اليوم الـ25 من شهر رمضان المبارك.

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كانت هذه تفاصيل خبر الخدمة المدنية تعلن عن أوقات العمل خلال رمضان.. وتكشف بداية إجازة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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