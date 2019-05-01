الداخلية تنفذ حكم القتل حدا في مواطن قَتل والدته وشقيقتيه في نجران

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حكم القتل حدا في مواطن قَتل والدته وشقيقتيه في منطقة نجران.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن طارق بن خميس بن محمد آل سوسان “سعودي الجنسية” أقدم على قَتل والدته فلوة بنت سعيد بن جمعان آل سعد وشقيقتيه “منى ودلال”، وذلك بإطلاق النار عليهن، ما أدى إلى وفاتهن، وقيامه بإطلاق النار على نفسه بعد ذلك محاولاً الانتحار.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن قتله للمجني عليهن على وجه يأمن معه من غائلة القاتل، فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً لقتله أمه وشقيقتيه غيلة، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.
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