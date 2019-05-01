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حقيقة استقالة محمد بن فيصل من رئاسة نادي الهلال ومغادرته الى لندن

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اخبار نادي الهلال حيث أكدت وسائل إعلام رياضية سعودية اليوم استقالة محمد بن فيصل رسمياً من رئاسة نادي الهلال في ومغادرته الى لندن.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة كلفت الأمير محمد بن فيصل برئاسة نادي الهلال خلفاً لسامي الجابر الذي أدار النادي مطلع الموسم، وأقال محمد بن فيصل البرتغالي خيسوس من تدريب وتعاقد مع الكرواتي زوران والذي تراجعت معه النتائج، قبل أن يقيله ويتعاقد مع مدرب الفيصلي شاموسكا.

وتقدم الراشد باستقالته من عضوية مجلس إدارة الھلال بعدما قدم اعتذاره لجماھیر نادي الھلال، مشیرا إلى أن وجھات النظر بینه وبین الأمیر محمد بن فیصل ربما تكون مختلفة.

وأكد أنه سیبقى محبا لنادي الھلال وجماھیره، متمنیا للفريق كل التوفیق في مسیرته القادمة.

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