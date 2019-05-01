بالصور.. رئيس مركز «عثوان» يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين

قام رئيس مركز «عثوان» إبراهيم بن عبدالله أبوملحة، يرافقه مساعد رئيس بلدية الداير جبار الريثي، بجولة تفقدية للوقوف على طبيعة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي، وكذا استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان الكريم، من حيث توافر الخدمات والتزام المحال التجارية، خاصة الغذائية بالاشتراطات الصحية.

وخلال جولة رئيس المركز، استمع لشرح مفصل من مساعد رئيس البلدية جبار الريثي، بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين، والمشاريع المستقبلية، كما التقى «شيخ شمل قبائل آل سعيد» الشيخ أحمد بن سالم العثواني، واستمع منه عن احتياجات القرى ومتطلبات الأهالي.

وشدَّد أبو ملحة على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع مستوى النظافة بقرى المركز، مشيدًا بجهود بلدية الداير، وتعاونهم المستمر مع كل ما يحسن من الخدمة المقدمة للمواطن.

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وتأتي هذه الجولة في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس «مركز عثوان» إبراهيم أبوملحة، للوقوف على تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى محافظات المنطقة ومراكزها وقراها، والرقي بها.

وقد وقف رئيس المركز، التابع لمحافظة «الداير بني مالك» خلال جولته على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في قرى (عثوان، والقاعة، و السارة)، من خلال مراكز الرعاية الأولية بتلك القرى.

واطلع أبوملحة خلال الجولة التفقدية، على سير العمل في مختلف الأقسام والعيادات داخل تلك المراكز الصحية، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمراجعين والمرضى، مستمعًا إلى شرح مفصل من مديري الرعاية الصحية عن إنجازات المراكز وخدماتها وخططها التوسعية.

وأشاد رئيس مركز عثوان بما شاهده من خدمات صحية متخصصة، تأتي دليلًا على العناية البالغة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ من أجل راحة المواطن، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة مضاعفة العمل لتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين من ناحية، وتنشيط الجانب التوعوي من ناحية أخرى.