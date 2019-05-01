«البيئة»: عقوبة الإساءة للحيوان تغرِّم مرتكبها 400 ألف ريال

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء: إنّ عقوبة الإساءة للحيوان تصل إلى غرامة تُقدَّر بـ 400 ألف ريال على مربي الحيوانات والمنشآت البيطرية، مشيرةً كذلك إلى أنّها يمكن أن تبلغ السجن والتشهير.

وأضافت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ تعذيب الحيوان والإساءة إليه من خلال الضرب أو التجويع أو أي طريقة فعلٌ تحرّمه الإنسانية والشريعة الإسلامية.

وأوضحت الوزارة العقوبات التي يتم فرضها على مخالفي الرفق بالحيوان، حيث لا تتجاوز 50 ألف ريال في المرة الأولى، وعند تكرار نفس المخالفة خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولى يتم فرض عقوبة 100 ألف ريال، وتصل الغرامة إلى 200 ألف ريال في حالة وقوع المخالفة الثالثة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثانية وإغلاق المنشأة لـ90 يومًا.

أمّا العقوبة المالية الأكبر تبلغ 400 ألف ريال، ويتم فرضها عند ارتكاب المخالفة الرابعة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثالثة، مع إلغاء الترخيص بشكل نهائي، بحسب الوزارة التي أوضحت أنّ العقوبة قد تصل إلى التشهير بالمخالفين بعد اكتساب الحكم للقطعية، وذلك بحسب نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

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يُشار إلى أنّ الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان قد ألقت القبض على مواطن في منتصف فبراير الماضي، ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتعذيب كلب، عبر ربطه بمركبة وسحله في أحد الشوارع، وهو الأمر الذي أثار استياءً واسعًا على مواقع وشبكات التواصل.

وآنذاك، ردّت الوزارة بالقول: إنّها ستشرع في معاقبة أيّ شخصٍ تثبت إساءته للحيوانات أو مخالفة الأنظمة، داعيةً مربي الحيوانات والمنشآت البيطرية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والابتعاد عن الممارسات المسيئة للحيوانات، والتبليغ الفوري عن أيّ مخالفات لتلك الأنظمة عن طريق الهاتف المجاني للمعلومات والطوارئ 8002470000 على مدار الساعة.