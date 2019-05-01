تعليم القصيم: موعد الاختبار التحريري لمرشحي «الإشرافي».. الخميس

أعلنت إدارة تعليم القصيم، اليوم الأربعاء، عن موعد إجراء الاختبار التحريري للمرشحين والمرشحات، لافتةً إلى أنها ستبدأ في العاشرة من صباح غدٍ الخميس، بإدارة التدريب التربوي للبنين، وإدارة الإشراف التربوي في مبنى الإدارات النسائية.

وعبر حسابها على «تويتر»، قالت الإدارة: إنَّ لجنة التشكيلات الإشراقية في تعليم القصيم، تُعلن عن موعد إجراء الاختبار التحريري للمرشحين والمرشحات، والبالغ عددهم 96 مرشحًا و20 مرشحة، في الساعة العاشرة من صباح غد الخميس، بإدارة التدريب التربوي للبنين، وإدارة الإشراف التربوي في مبنى الإدارات النسائية.

Advertisements

وقد أعلنت لجنة «التشكيلات الإشرافية» في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، عن احتياجها الإشرافي (بنين-بنات) في الإدارة العامة ومكاتب التعليم وفقًا لشروط وضوابط الترشيح. ودعت الإدارة العامة كافة شاغلي الوظائف التعليمية لمن يرغب في العمل الإشرافي وتنطبق عليه الشروط إرسال الملفات مستكملة ومدققة من المدارس إلى مكاتب التعليم، مؤكدة على المترشحين والمترشحات بتدوين البيانات الأساسية إلكترونيًا، مشترطة على المترشحين ألا يكون قد صدر بحقه ما يدل على تقصير، أو تهاون في العمل، وألا يكون طرفًا في قضية قائمة أو وقع عليه عقوبة سابقة من العقوبات الواردة في نظام تأديب الموظفين.

وأوضحت للمتقدمين، أنه يجب استكمال النماذج والاستمارات المطلوبة الواردة المرفقة مع هذا التعميم، كما يرفع للمترشح/ ـة استمارة ترشيح واحدة فقط، ومن يتقدم لأكثر من موقع يستبعد من الترشيح نهائيًا، ولا تستقبل الملفات إلا عن طريق مكاتب التعليم أو عن طريق الإدارات لمن يعملون في الإدارة العامة .

وأكدت أنّ إعلان أسماء من تنطبق عليهم الشروط، ومواعيد الاختبار التحريري، ومكانه سيتم عبر البريد الإلكتروني للإدارة العامة، وعلى المترشح أو المترشحة متابعة ذلك، وعلى قائد المدرسة أو مدير الإدارة أو مكتب التعليم إبلاغ من ورد اسمه.