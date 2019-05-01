تنفيذ القصاص في قاتل «سعيد الوادعي» خلال مضاربة بعسير

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة أبها، بمنطقة عسير، أدين بقتل شخص في مضاربة وقعت بينهما، وقالت الوزارة (في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية) إنّ عبدالرحمن بن سالم بن محمد الوادعي أقدم على قتل سعيد بن مسفر بن معيض الوادعي (كلاهما سعودي)، وذلك بطعنه بسكين في رقبته؛ ما أدَّى لوفاته بسبب مضاربة وقعت بينهما.

وتمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرَّر شرعًا, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

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واختمت الوزارة بيانها، بتأكيد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن أدين بقتل والدته وشقيقتيه بمنطقة نجران، وقالت إنّ المدان طارق بن خميس بن محمد آل سوسان، أقدم على قتل والدته فلوة

بنت سعيد بن جمعان آل سعد وشقيقتيه؛ منى ودلال، وجميعهم سعوديون، وذلك بإطلاق النار عليهن ما أدّى إلى وفاتهن، ثم أطلق النار على نفسه بعد ذلك محاولًا الانتحار.