حريق بمبنى مكون من ثلاثة طوابق بـ«الخبر»

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريق في مبنى مكون من ثلاثة طوابق بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وقالت «الدفاع المدني»، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أخمد مدني الخبر حريقًا اندلع في مبنى مكون من ثلاثة طوابق انحصر الحريق في غرفة، نتج عنه إصابة شخص باختناق تم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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وكانت «الدفاع المدني» قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم إخماد، أن حريقًا اندلع في مستودعين متجاورين في حي بدر بمنطقة الرياض، وقالت عبر «تويتر»: وذكر الحساب الرسمي للإدارة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مدني الرياض تمكّن من إخماد حريق اندلع في مستودعين متجاورين في حي بدر، ولم يُسفر الحادث عن سقوط مصابين».

وتمثّل حوادث حرائق المنازل 43% من حوادث الحريق في المملكة، وأغلب هذه الحوادث تقع بعد منتصف الليل (أثناء النوم)، ومعظم ضحاياها من الأطفال؛ حيث يشكلون ما نسبته 81% من الوفيات والإصابات، و90% من الحالات تكون بسبب الاختناق، بحسب تقارير رسمية صدرت عن «الدفاع المدني» التي حذّرت من حوادث الحرائق المنزلية التي تشهدها المملكة خاصةً في فصل الصيف؛ لما تُسبِّبه من آثار اقتصادية وصحية واجتماعية ونفسية كبيرة على الأفراد والمجتمع والدولة.

وشدّدت «الدفاع المدني» على أهمية وجود كاشف الدخان بالمنازل؛ لتنبيه السكان للإسراع بالإخلاء قبل اشتداد الحريق واستفحال خطره.