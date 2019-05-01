خادم الحرمين الشريفين يرعى نهائي الكأس بين التعاون والاتحاد

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مباراة نهائي كأس الملك لكرة القدم للموسم الرياضي 1440هـ, التي ستقام بين فريقي التعاون والاتحاد، مساء غدٍ الخميس، وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ خادم الحرمين الشريفين سيُسلِّم الكأس والميداليات الذهبية للفريق الفائز، والميداليات الفضية للفريق الحاصل على المركز الثاني.

من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل باسمه واسم شباب ورياضيي المملكة، بالغ الشكر وجزيل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للنهائي الكبير، ولقائه بأبنائه الرياضيين في هذا اليوم الرياضي المتميز.

وأضاف: «الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في هذا الوطن الغالي دليل راسخ وثابت على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين (صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) لهذا القطاع الحيوي المهم الذي يلامس شباب وفتيات هذا الوطن، وحرصهم المتواصل على توفير جميع احتياجات هذا القطاع ليحقق أبناؤنا المنجزات الرياضية على مختلف الأصعدة محليًّا وخارجيًّا».

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وتابع: «هذا النهائي الكبير هو مناسبة سنوية يسعد بها أبناء هذا الوطن للتعبير عن مشاعرهم الصادقة تجاه ولاة أمر هذه البلاد المباركة، وزيادة أواصر المحبة والاعتزاز، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ قادتنا وولاة أمورنا، وأن يحفظ المملكة من كل سوء، وأن يدحر كيد أعدائها، وأن يحفظ لنا نعمة الأمن والأمان».

وهنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة فريقي التعاون والاتحاد بالوصول للنهائي، والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، متمنيًّا أن يظهر الفريقان بالمستوى المشرف والمأمول الذي يعكس أهمية هذه المناسبة الغالية، ومدى التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية عمومًا، وكرة القدم على وجه الخصوص.

وكان التعاون قد صنع ليلة تاريخية، الجمعة الماضية، عندما هزّ عرين الهلال بخماسية نظيفة في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ليفقد الزعيم بطولة ثانية في غضون أيام قليلة، بعدما كان قد خسر أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في نهائي كأس زايد للأندية للأبطال.

وتأهل نادي الاتحاد للنهائي، بعدما سطّر هو الآخر ملحمة بطولية، عندما أطاح بالنصر بالفوز عليه (4/2)، في مباراة مُدِّد وقتها الأصلي الذي انتهى بهدفين لكل فريق إلى شوطين إضافيين كان البطل فيهما البرازيلي رومارينو الذي زار شباك العالمي مرتين، ليقود العميد إلى ليلة التتويج أمام «السكري».