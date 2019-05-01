إنفوجراف.. «الحرس الوطني» تستعرض إنجازاتها وفعالياتها في أبريل

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، عن إنجازاتها وفعالياتها خلال شهر أبريل الماضي، ونشرت الوزارة (عبر حسابها الرسمي بتويتر) إنفوجراف تضّمن هذا الإحصاء، ففي الثالث من أبريل اختتمت فعاليات بطولة شهداء الواجب الثالثة على ملاعب مدينة شهداء الحرس الوطني، وفي الثامن من أبريل رعى الوزير الأمير عبد الله بن بندر، حفل تخرّيج الدفعة الـ16 من طلاب جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

وفي العاشر من أبريل، حصلت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية على المركز الثامن على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب تصنيف التايمز العالمي للجامعات لعام 2019، وفي 14 أبريل دشّن الأمير عبد الله بن بندر المرحلة الأولى لبرنامج «واجب».

وفي 21 أبريل، دشّن الأمير عبد الله البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة الوزارة، وفي 22 أبريل رعى الوزير فعاليات مؤتمر سلامة المرضى التاسع.