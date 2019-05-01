أمانة عسير تستقبل شهر رمضان بتكثيف أعمالها الرقابية

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها قد أكملت استعداداتها بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة بإشراف من الجهات المعنية بالأمانة، إضافة الى متابعة البلديات بالمحافظات والمراكز للتأكد من سلامة أسواقها و استيفائها للاشتراطات الصحية.
مؤكدا بجاهزية الفرق الرقابية بأمانة المنطقة وبلدياتها التابعة لها للإشراف ومتابعة الأسواق، فيما تم تجهيز فرق عمل رقابية صباحية ومسائية وذلك لضبط سلامة الأسواق بكافة مدن ومحافظات المنطقة.
بينما بدأت الفرق الرقابية اعمالها فعليا على فترتين، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات على رقم الطوارئ 940 و سوف يتم العمل على إنهاء ملاحظاتهم والعمل على كل ما يوفر سبل الراحة والسلامة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن هذه الجهود المكثفة تأتي استمراراً لعمل الأمانة وتمهيداً لدخول شهر رمضان المبارك.
الجدير بالذكر بأن الفرق الرقابية قد ضبطت مؤخرا 917 مخالفة صحية و أغلقت 128 منشأة فيما اتلفت 3588 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الآدمي.
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