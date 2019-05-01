حريق يودي بحياة فتاة ويصيب 5 في جدة

جدة - عمرو شويل جده - حجب العصيمي - الخليج 365:

توفيت فتاة في العقد الثاني من العمر، بينما استجابت أخرى في الثامنة للإنعاش القلبي، بعد حريق اندلع بمنزلهم، قبل ظهر اليوم (الأربعاء)، في حي الروابي شرق محافظة جدة.

وأفاد العقيد سعيد سرحان، المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة، بأن حريقا اندلع في ملحق لبناية مكونة من 3 أدوار، نتج عنه وفاة فتاة في العقد الثاني (16 سنة) بعد نقلها إلى المستشفى، وإصابة والدتها، و4 من أخوتها (3 بنات وشاب)، ونقلوا جميعا عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج بمستشفى الملك عبدالعزيز جنوب محافظة جدة.

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وتابع العقيد سرحان: “فرق التحقيق لازالت متحفظة على الموقع بوجود فريق من الأدلة الجنائية، لاستكمال التحقيق، فيما باشرت فرق الإنقاذ إخلاء البناية من قاطنيها، وتمشيط جميع الأدوار للتاكد من عدم وجود محتجزين”.

وأشار إلى أنه مع وصول الفرق كانت سحب الدخان الكثيفة تتصاعد من بناية مكونة من 3 أدوار وملحق، وبالمعاينة الأولية تبين أن هناك فتاة على نافذة الملحق، تستنجد برجال الدفاع المدني، بعد أن حاصرتها سحب الدخان داخل إحدى الغرف.

وعلى الفور؛ عملت فرق الإنقاذ على إنقاذ الفتيات الثلاثة ووالدتهم، وإخراجهم من البناية وتقديم الإسعافات لهم. كما تمكنت من إخماد الخريق.