طريقة إنشاء حساب قياس جديد للاستعلام عن نتائج اختبارات القياس Qiyas Results

ننشر طريقة إنشاء حساب قياس جديد للإجابة عن تساؤلات العديد من المستفيدين من خدمات المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية، حيث قام العديد بتقديم السؤال التالي (كيف أسوى حساب في القياس؟)، وقد قمنا بتوفير طريقة إنشاء حساب جديد في قياس الموقع الرسمي، وذلك للاستعلام عن نتائج اختبارات قياس المتنوعة من خلال الحساب الشخصي للمستفيد عبر موقع قياس Qiyas Results الرسمي.

وقد تم الإعلان اليوم الأربعاء بتاريخ 26 شعبان 1440هـ الموافق لتاريخ 1 مايو 2019م بشكل رسمي من جانب حساب مركز قياس الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إطلاق نتائج التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية الفترة الأولى “ورقي” باللغة العربية للذكور والإناث، ونتائج قياس تحصيلي للتخصصات النظرية الفترة الأولى “الورقي” باللغة العربية للإناث فقط، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر طريقة تسجيل حساب قياس الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس 1440.

طريقة إنشاء حساب قياس جديد

يقدم مركز قياس الوطني بالمملكة العربية السعودية عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للمستفيد تحقيق الاستفادة منها مثل (التسجيل في اختبارات قياس 1440، معرفة مواعيد اختبارات مركز قياس، استعلام نتائج اختبارات قياس، تسديد المقابل المالي للاختبارات، وغيرهم)، ولكي تحقق الاستفادة الكاملة من موقع قياس الإلكتروني، يجب عليك القيام بإنشاء حساب في القياس، ويتم ذلك من خلال اتباع طريقة إنشاء حساب قياس جديد المرفقة في التالي:

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دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي من خلال الرابط التالي ( e-services.qiyas.sa ).

). الضغط على أيقونة “سجل الآن” الموجودة بجانب (ليس لديك حساب في قياس) أسفل الصفحة الرئيسية.

بعد الضغط على أيقونة “سجل الآن” سيتم التحويل لصفحة أخرى يتم اختيار نوع المتقدم من الخيارات التالية (سعودي أو مقيم أو زائر في جواز سفر مستقل، أصحاب معاملات التجنيس، خارج السعودية).

قم بالضغط على أحد الخيارات السابقة (المناسبة لوضعك بالمملكة).

سعودي أو مقيم أو زائر في جواز مستقل أصحاب معاملات التجنيس خارج السعودية وصف الخدمة: سعودي الجنسية، مقيم في السعودية مالكاً لإقامة خاصة، زائر إلى السعودية بجواز مستقل. إدخال رقم السجل المدني أو رقم الإقامة.

تاريخ الميلاد بالميلادي.

تاريخ الميلاد بالهجري.

الضغط على أيقونة “متابعة”. وصف الخدمة: المتقدمون والمتقدمات ممن لا يملكون جنسية ولديهم معاملة أو بطاقة تنقل. المتطلبات: إرفاق نموذج بيانات شخصية، وتذكرة مراجعة الأحوال المدنية إن توفرت، وصورة شخصية حديثة للمتقدمين الرجال فقط. اختيار الجنس.

اسم الجهة المعرفة.

سحب نموذج البيانات الشخصية.

سحب تذكرة مراجعة الأحوال المدنية. الضغط على أيقونة “متابعة”.

وصف الخدمة: المتقدمون والمتقدمات غير السعوديين والمقيمين خارج المملكة. المتطلبات: وثيقة رسمية سارية تحتوي على صورة شخصية واضحة، وتوفير هذا المستند عند دخول اختبار قياس. اختيار الجنس.

اختيار نوع إثبات الهوية.

كتابة رقم إثبات الهوية.

سحب صورة إثبات الهوية.

الضغط على أيقونة “متابعة”.

تسجيل قياس جديد

تعتبر كافة الخطوات السابقة المرفقة لشرح طريقة إنشاء حساب قياس جديد هي خاصة بالمعلومات الأساسية فقط، وبعد ذلك يتم نقلك للمعلومات الشخصية بالخاصة بالمتقدم أو المتقدمة، وأخيراً تنتقل للمرحلة النهائية وهي (اكتمال العملية)، ويتم التعرف على الخطوات بالصور من خلال الصور لمرفقة بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

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