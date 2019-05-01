نتائج قياس برقم السجل 1440| رابط استعلام درجات التحصيل الدراسي Qiyas المباشر

أعلن المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية عن موعد إطلاق نتائج قياس برقم السجل المدني أو برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق لاختبارات قياس التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية والنظرية الفترة الأولى “ورقي” للذكور والإناث رسمياً، ويتم الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس 1440 من خلال دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية برقم الهوية الوطنية e-services.qiyas.sa باتباع الرابط الرسمي المرفق.

كما تم إطلاق كشوف نتائج قياس برقم السجل المدني للاستعلام عن الدرجات الحاصل عليها المستفيدين والمستفيدات في اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الأولى، ويتم الاستعلام عن قياس النتائج من خلال دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي، ومن ثم إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بكل مستفيد، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط التسجيل في اختبارات قياس 1440، ورابط استعلام نتائج قياس القدرات الورقي المُعلنة ونتائج قياس المعلمين والمعلمات، كما يتم من خلال الرابط الرسمي المباشر المرفق استعلام كافة نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط، بالإضافة إلى عدد من الملاحظات التي يجب التعرف عليها لتسهيل الحصول على خدمات قياس الإلكترونية.

نتائج قياس برقم السجل المدني

يتم نشر نتائج اختبارات قياس عبر الموقع الرسمي للمركز e-services.qiyas.sa، وذلك بعد أن يتم تصحيح وتحليل النتائج وتدقيقها بشكل سليم من أجل التهيئة للإعلان عنها، ويستقبل موقع قياس الإلكتروني حالياً كمية كبيرة من طلبات الاستعلام عن النتائج والتسجيل في اختبارات قياس 1440 المتاحة، لذلك من المحتمل وجود الموقع معلقاً ولا يستجيب بالفتح من أول مرة، لذلك يرجى محاولة تحميل الصفحة الرسمية عدة مرات حتى تتمكن من عرض صفحة استعلام نتائج قياس برقم السجل Qiyas أو برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق.

ويتم تسجيل دخول موقع المركز الوطني للقياس/قياس الخدمات الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، وبعد أن يتم تحميل صفحة نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق للاستعلام عن نتائج qiyas، يتم تسجيل الدخول بإدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد/المستفيدة، ثم إدخال كلمة المرور الخاصة به، وفي حال نسيان الرقم السري، قم بالضغط على أيقونة “هل نسيت كلمة المرور؟” ليقوم بنقلك لصفحة استرجاع كلمة المرور، حيث يتم إدخال رقم السجل المدني كخطوة أولى وبعد ذلك إتمام كافة الخطوات الأخرى للحصول على كلمة المرور مرة أخرى حتى تتمكن من استعلام نتائج قياس برقم السجل المدني فقط.

وبعد تسجيل الدخول إلى ملفك الخاص على موقع قياس النتائج، سوف يظهر أمامك العديد من الخيارات مثل الاختبارات المسجلة، الاختبارات المتاحة للتسجيل، الاختبارات السابقة، الاختبارات الملغاة، ثم نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط، قم بالضغط على أيقونة النتائج، ليتم تحويلك بعد ذلك على صفحة نتائج قياس الإلكترونية، قم باختيار نوع الاختبار من القائمة المنسدلة الموجودة أمامك “قياس القدرات العامة” أو “قياس كفايات المعلمين والمعلمات” أو غيرهم من الاختبارات الأخرى، ثم الضغط على زر “بحث”.

رابط استعلام نتائج قياس 1440 المباشر

يمكنكم دخول الموقع الرسمي لنتائج القياس من أجل استعلام كافة نتائج قياس برقم السجل “قياس التحصيل الدراسي” من خلال الرابط المباشر التالي:

رابط استعلام نتائج قياس المباشر (Qiyas Result)

نتائج قياس القدرات العامة الورقي “الفترة الأولى” 1440

هناك عدد من الملاحظات يجب على كل مستفيد/مستفيدة التعرف عليها لتسهيل الاستفادة من خدمات قياس الإلكترونية.

يتم استرجاع كلمة المرور بعد القيام بالخطوات المذكورة بالمقال عالية.

عند دخول موقع قياس من المحتمل وجود الموقع معلقاً، لذلك يجب محاولة التحميل عدة مرات لحين الوصول لصفحة نتائج القدرات العامة قياس.

يعطى المركز الوطني للقياس 5 فرص لدخول اختبار القدرات العامة، ويمكن الحصول على الفرصة السادسة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ أول اختبار.

يتم التواصل مع مركز الاتصال الموحد من خلال (رقم قياس الموحد).

يتم التسجيل في اختبارات قياس المتعددة من خلال (رابط تسجيل قياس 1440)

يعطى المركز هذه الفرص من أجل تحسين درجات قياس لمن يرغب في التحسين.

لا يشترط أخذ كافة الفرص لدخول الاختبار، وإنما يتم ذلك عند عند عدم رضاء المستفيد عن نتائج قياس القدرات 1440 لديه.

يستغرق الإعلان عن نتائج قياس الورقية غالباً شهر من تاريخ انتهاء فترة الاختبار، ومن خلال رابط الدخول الرسمي المرفق، يمكنكم نتائج قياس برقم السجل أو برقم الهوية وكلمة المرور.

تحديث 6 نوفمبر 2018: بعد استعلام نتائج قياس القدرات العامة الورقي الفترة الأولى، والتعرف على درجة قياس الحاصل عليها المستفيد المختبر، يمكنه التسجيل في الاختبار مرة أخرى، وذلك في حال عدم رضاه عن النتيجة الحاصل عليها، حيث يتيح المركز 5 فرص لدخول اختبار القدرات العامة، والفرصة السادسة تتاح بعد مرور 3 سنوات من تاريخ أول اختبار، ويرغب المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية في التعرف على مدى رضاء المستفيدين عن الخدمات المقدمة من جانب المركز، وذلك من خلال استبانة يرغب مشاركتكم بها، ويتم الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل مباشرةً باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

تقرير درجات قياس التفصيلي (القدرات العامة الورقي)

تم الإعلان عن إتاحة التقرير التفصيلي الخاص بالمستفيد المُختبر في اختبارات قياس القدرات العامة الورقي الفترة الأولى، فمن خلال الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بالمستفيد يمكن الإطلاع على تقرير نتائج قياس القدرات العامة التفصيلي المُتضمن للدرجة الكلية وترتيب المُختبر بين جميع المُختبرين المتواجدين في منطقته، وترتيبه كذلك بين كافة المُختبرين بكافة المناطق، كما يتضمن التقرير قياس مستوى الأداء العام ومستوى الأداء التفصيلي، ويتم الإطلاع على التقرير من خلال موقع قياس الإلكتروني، وذلك باتباع رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل المباشر المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

تحديث 4 ديسمبر 2018: يتيح المركز الوطني للقياس إمكانية التسجيل في اختبارات التحصيل الدراسي المحوسب (الاستثنائي) لمن لا يوجد لديه نتائج سابقة، ويجب أن يكون تاريخ ميلاده من 1 محرم 1418هـ حتى تاريخ 30 ذي الحجة 1422هـ، ويقوم المركز الوطني للقياس بإرسال نتائج اختبارات قياس لأخر 5 سنوات للجهات المستفيدة من درجات القياس، ولكل جهة من هذه الجهات الصلاحية الكاملة في اعتماد صلاحية النتائج من عدمه وفقاً للسياسات التي تعتمد عليها كل جهة، ومن يرغب في استعلام نتائج قياس برقم السجل Qiyas يمكنه ذلك من خلال الرابط الرسمي المباشر المرفق.

تحديث 28 ديسمبر 2018: يتم إعطاء المستفيدين والمستفيدات خمس فُرص لدخول اختبار قياس القدرات العامة من قبل المركز الوطني للقياس، ويُمكن الحصول على المحاولة السادسة في اختبارات القدرات العامة بعد مرور مدة الثلاث سنوات من تاريخ الاختبار الأول، ويتم إتاحة هذه المحاولات من أجل تحسين درجات قياس القدرات العامة 1440، كما يجب العلم بأن درجات قياس القدرة المعرفية ما هي إلا درجة مفاضلة فقط ولا يوجد في اختبارات القدرة المعرفية نجاحاً أو رسوباً، وفي حال الإعادة لاختبارات كفايات المعلمين والمعلمات، تقوم وزارة التعليم باعتماد درجة قياس الأعلى الحاصل عليها المتقدم في اختبارات قياس، ويتم دخول موقع qiyas قياس تسجيل الدخول الإلكتروني من خلال رابط استعلام نتائج قياس برقم السجل المدني أو برقم الهوية الوطنية فقط.

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نتيجة قياس رابط الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات

وفقاً للموعد الرسمي المُحدد من قبل المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية للإعلان نتيجة قياس كفايات المعلمين والمعلمات 1440هـ، فمن المقرر أن يتم إتاحة نتائج قياس للمعلمين اليوم الخميس 3 يناير 2019 الموافق 27 ربيع الآخر 1440هـ، ويتم الاستعلام عن نتائج المعلمين والمعلمات من خلال دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية، ثم قياس تسجيل الدخول برقم السجل المدني فقط وكلمة المرور، اختيار الاختبارات المسجلة والضغط على النتائج، ثم اختيار نتائج كفايات المعلمين والمعلمات والنقر على بحث، وذلك باتباع رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل 1440 الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث 24 يناير 2019: تم الإعلان من قبل المركز الوطني للقياس من خلال الحساب الرسمي للقياس على موقع التواصل الاجتماعي “قياس تويتر”، عن بدء التسجيل في قياس التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية بنين الفترتين الأولى والثانية اعتباراً من يوم الاثنين 21 يناير الموافق لتاريخ 15 جمادي الأولى 1440، ويمكنكم التعرف على مواعيد التسجيل في اختبارات قياس التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية من خلال النقاط التالية:

بدأ التسجيل في قياس الفترة الأولى بتاريخ 21 يناير 2019، وينتهى في تاريخ 2 مارس 2019م.

بدأ التسجيل في قياس تحصيلي للتخصصات العملية الفترة الثانية ورقي للبنين بتاريخ 21 يناير 2019، وسوف ينتهي بتاريخ 30 مارس 2019م.

تحديث 16 فبراير 2019: يُمكن التعديل قبل دخول اختبار قياس بمدة 72 ساعة، كما أن التعديل في اختبارات قياس المحوسبة لا يتطلب دفع مقابل مالي، ويتم التأكد من التفاصيل الخاصة بتسجيل المستفيد من خلال الدخول إلى الملف الشخصي الخاص به على موقع قياس الرسمي ومن ثم اختيار “الاختبارات المُسجلة” والضغط على أيقونة “عرض”، ويتم استعلام نتائج قياس برقم السجل الرسمي من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

قياس نتائج القدرات 1440 الورقي

بعد أن تم انتهاء فترة اختبار القدرات العامة 1440 بتاريخ 23 فبراير الماضي للطلاب والطالبات، يتم حالياً البحث عن نتائج قياس القدرات من جانب المختبرين، ويجب العلم بأنه بعد انتهاء فترة الاختبار يتم القيام بتصحيح الإجابات بواسطة المصحح الآلي، كما يتم تدقيق ومراجعة الإجابات ومراجعة بيانات المختبرين بمقر المركز الوطني للقياس بالعاصمة الرياض، ويتم إتاحة نتائج اختبارات قياس الورقية بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أسابيع من انتهاء الاختبار، وبعد مرور هذه المدة يتم إتاحة نتائج قياس برقم السجل عبر موقع قياس للنتائج 1440.

تحديث الاثنين 11 مارس 2019: أعلن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين بالمملكة العربية السعودية من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “موهبة تويتر” عن إتاحة نتائج مقياس موهبة 2019، حيث يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج موهبة عبر بوابة موهبة تسجيل دخول الإلكترونية بموقع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع الرسمي.

نتائج قياس القدرات 1440 بالسجل المدني فقط

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج القدرات 1440 اليوم الاثنين بتاريخ 18 مارس 2019 الموافق لتاريخ 11 رجب 1440هـ، وذلك وفقاً للموعد المحدد رسمياً من قبل المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلن المركز عن ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ولم يتم تحديد توقيت الإعلان عن نتائج قياس القدرات، ويُقدم موقع نجوم مصرية لمتابعيه الكرام رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل المباشر فور الإعلان عن إتاحة النتائج عبر موقع قياس، ويمكنكم التعرف على مراحل عملية التصحيح من خلال الصورة التالية:

تحديث: وسط ترقب كبير من قبل كافة الطلاب والطالبات ممن قاموا بتأدية اختبارات قياس القدرات العامة 1440 لإطلاق النتائج ونشرها رسمياً على موقع قياس الخدمات الإلكترونية Qiyas Results الرسمي، ليتم الاستعلام عنها بإدخال السجل المدني وكلمة المرور، فقد تم الإعلان إمكانية الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل نتائج القدرات العامة الآن عبر موقع المركز الوطني للقياس الإلكتروني، ويجب العلم بأن مدة سريان صلاحية نتائج القدرات التي يمنحها المركز تصل إلى 5 سنوات.

وبعد أن تم الإعلان عن نتائج القدرات 1440، يجب العلم بأن النتائج يكون أقصاها 100 درجة يتضح وزنها عند التقديم إلى الكلية أو الجامعة أو الجهة التعليمية المرغوب بها، فلا نجاح أو رسوب بهذه الاختبارات، ويتم تزويد هذه الجهات التعليمية بالنتيجة إلكترونياً من قبل مركز قياس 1440، وفي حال كان قد أدى الطالب أو الطالبة الاختبار لأكثر من مرة، فيتم إرسال أعلى درجة قد حصل عليها الطالب.

نتائج قياس برقم السجل التحصيل الدراسي

تم الإعلان بشكل رسمي يوم الأحد 28 أبريل 2019م الموافق لتاريخ 23 شعبان 1440هـ من خلال حساب قياس تويتر عن إطلاق نتائج قياس التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية والعملية عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية في الموعد التالي:

يوم الأربعاء بتاريخ 26 شعبان 1440هـ الموافق لتاريخ 1 مايو 2019م.

ويجب العلم أنه بعد الاختبار في كافة المدن السعودية بمقرات المركز الوطني للقياس، يتم تصحيح الإجابات وتحليلها وتدقيق معلومات من قاموا بأداء الاختبار وتصحيحها مركزياً بمقر مركز قياس بالعاصمة الرياض إذا دعت الحاجة لذلك، وبعد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق، يتم إرسال نتائج قياس إلى الجامعات والكليات التي تشترط الحصول على نتائج التحصيلي بشكل إلكتروني، ويتم الإطلاع على قياس النتائج من خلال اتباع رابط استعلام نتائج قياس برقم السجل من خلال الحساب الشخصي للمستفيد.

تحديث هام: تم الإعلان رسمياً عن إطلاق نتائج قياس التحصيل الدراسي 1440 من قبل الحساب الرسمي لمركز قياس على موقع التواصل الاجتماعي “قياس تويتر”، ويتم الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس 1440 من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.

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