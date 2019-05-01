السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية صباح اليوم مشروع شبكة المياه بمنطقة حجر والذي يتضمن شبكة رئيسية واخرى فرعية موزعة على مساكن الأهالي في " حبيل السلامة ولكمة الدوكي وحبيل السوق " بالإضافة الى اعمال الصيانة والترميم لخزان المياه الرئيسي وتركيب العدادات والركائز وغرف التفتيش . التسليم بحضور وكيل محافظة الضالع لشؤون المديريات كمال عبيد حسين ومندوبي الهيئة الطبية الدولية الجهة المنفذة للمشروع وكان يوم أمس قد سلم مركز الملك سلمان ثمانية مشاريع هامة في المياه والإصحاح البيئي بمحافظة لحج موزعة على عدد مناطق مستهدفة بلحج



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يفتتح مشروع شبكة مياه بمنطقة حجر بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.