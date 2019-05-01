المملكة تستقبل 1.1 مليون سائح أوروبي في 2023

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بيّنت شركة «Colliers International» التي تنظم ملتقى «سوق السفر العربي 2019» في دبي، عن توقعات بارتفاع عدد السياح الأوروبيين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 8.3 ملايين سائح بحلول عام 2023، منهم 1.1 مليون سيتوجهون إلى السعودية، حيث تعدّ المملكة والإمارات أبرز وجهتين مفضلتين للأوروبيين.
عوامل جذب السياح الأوروبيين لزيارة المملكة
01 افتتاح مشاريع ترفيه عملاقة خلال السنوات الـ4 المقبلة
02 إضافة رحلات إلى فيينا في النمسا وملقة في إسبانيا
03 إصدار 50 مليون تأشيرة سياحية لراغبي زيارة السعودية
04 إنشاء موقع بـ8 لغات لتسهيل عملية شراء التذاكر السياحية
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مشاريع ترفيه في الرياض بقيمة 23 مليار دولار
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.