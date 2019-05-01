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كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة على استعداد للقيام بعمل عسكري "لوقف الاضطرابات في فنزويلا" على حد وصفه.
وقال "بومبيو" في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" أوردتها "رويترز": "إن العمل العسكري وارد، وهذا ما ستفعله الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة".
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن واشنطن تفضل الانتقال السلمى للسلطة في فنزويلا.
واشنطن تلوّح بالتدخل عسكرياً في فنزويلاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة على استعداد للقيام بعمل عسكري "لوقف الاضطرابات في فنزويلا" على حد وصفه.
وقال "بومبيو" في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" أوردتها "رويترز": "إن العمل العسكري وارد، وهذا ما ستفعله الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة".
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن واشنطن تفضل الانتقال السلمى للسلطة في فنزويلا.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
03:32 PM
"بومبيو" أكد أنه وارد إذا اقتضت الضرورة
كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة على استعداد للقيام بعمل عسكري "لوقف الاضطرابات في فنزويلا" على حد وصفه.
وقال "بومبيو" في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" أوردتها "رويترز": "إن العمل العسكري وارد، وهذا ما ستفعله الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة".
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن واشنطن تفضل الانتقال السلمى للسلطة في فنزويلا.
، واشنطن تلوّح بالتدخل عسكرياً في فنزويلا ،
المصدر : الخليج 365
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