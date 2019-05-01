، الطائف.. "بلدية الهدا" تضبط 37 جالوناً من التوت المغشوش والأغذية الرمضانية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في بلدية الهدا الفرعية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مركبة محملة بكميات كبيرة من التوت مجهول المصدر، وكميات من رقاق السمبوسة ومواد غذائية أخرى، كانت في طريقها إلى محافظة جدة.
وجرت عملية الضبط في مركز الهدا الأمني، حيث بلغت المضبوطات أكثر من 37 عبوة (سعة 20 لتراً) من عصير التوت مجهول المصدر، منقولة بطريقة غير صحية عبر المركبة غير المخصصة للنقل، مما تسبب في تعرضها للتلف.
وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الحملات الرقابية لضبط المخالفات الصحية مستمرة بوتيرة متزايدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبالتعاون مع كل الشركاء؛ لضمان سلامة المعروضات بمنافذ بيع المأكولات والمشروبات، وسلامة الغذاء من خلال جولات ميدانية رقابية للبلديات الفرعية والفرق الإشرافية.
وأشارت إلى زيادة عدد الجولات الرقابية بما يتوافق مع الإقبال المتزايد على المواد الغذائية والمطاعم ومحالّ بيع المشروبات الرمضانية، ودعم أعمال الفرق الرقابية، وتنفيذ خطة العمل الموسمي، وتغطية المرافق التجارية والأسواق رقابياً على مدار الساعة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة، والتركيز على مواقع تحضير الأطعمة.
يذكر أنَ الأمانة في الطائف تُكثف جولاتها الرقابية على الأسواق والمطاعم ومراكز بيع الأغذية، ضمن الخطة الموسمية استعداداً لشهر رمضان المبارك، وموسم الصيف، وكانت "الخليج 365" قد تابعت تلك الجهود، وما تم ضبطه من المخالفات.
الطائف.. "بلدية الهدا" تضبط 37 جالوناً من التوت المغشوش والأغذية الرمضانيةفهد العتيبي الخليج 365 2019-05-01
ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في بلدية الهدا الفرعية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مركبة محملة بكميات كبيرة من التوت مجهول المصدر، وكميات من رقاق السمبوسة ومواد غذائية أخرى، كانت في طريقها إلى محافظة جدة.
وجرت عملية الضبط في مركز الهدا الأمني، حيث بلغت المضبوطات أكثر من 37 عبوة (سعة 20 لتراً) من عصير التوت مجهول المصدر، منقولة بطريقة غير صحية عبر المركبة غير المخصصة للنقل، مما تسبب في تعرضها للتلف.
وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الحملات الرقابية لضبط المخالفات الصحية مستمرة بوتيرة متزايدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبالتعاون مع كل الشركاء؛ لضمان سلامة المعروضات بمنافذ بيع المأكولات والمشروبات، وسلامة الغذاء من خلال جولات ميدانية رقابية للبلديات الفرعية والفرق الإشرافية.
وأشارت إلى زيادة عدد الجولات الرقابية بما يتوافق مع الإقبال المتزايد على المواد الغذائية والمطاعم ومحالّ بيع المشروبات الرمضانية، ودعم أعمال الفرق الرقابية، وتنفيذ خطة العمل الموسمي، وتغطية المرافق التجارية والأسواق رقابياً على مدار الساعة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة، والتركيز على مواقع تحضير الأطعمة.
يذكر أنَ الأمانة في الطائف تُكثف جولاتها الرقابية على الأسواق والمطاعم ومراكز بيع الأغذية، ضمن الخطة الموسمية استعداداً لشهر رمضان المبارك، وموسم الصيف، وكانت "الخليج 365" قد تابعت تلك الجهود، وما تم ضبطه من المخالفات.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
02:33 PM
كانت في طريقها إلى جدة عبر مركبة غير مجهزة.. وضمن خطتها الموسمية
ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في بلدية الهدا الفرعية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مركبة محملة بكميات كبيرة من التوت مجهول المصدر، وكميات من رقاق السمبوسة ومواد غذائية أخرى، كانت في طريقها إلى محافظة جدة.
وجرت عملية الضبط في مركز الهدا الأمني، حيث بلغت المضبوطات أكثر من 37 عبوة (سعة 20 لتراً) من عصير التوت مجهول المصدر، منقولة بطريقة غير صحية عبر المركبة غير المخصصة للنقل، مما تسبب في تعرضها للتلف.
وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الحملات الرقابية لضبط المخالفات الصحية مستمرة بوتيرة متزايدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبالتعاون مع كل الشركاء؛ لضمان سلامة المعروضات بمنافذ بيع المأكولات والمشروبات، وسلامة الغذاء من خلال جولات ميدانية رقابية للبلديات الفرعية والفرق الإشرافية.
وأشارت إلى زيادة عدد الجولات الرقابية بما يتوافق مع الإقبال المتزايد على المواد الغذائية والمطاعم ومحالّ بيع المشروبات الرمضانية، ودعم أعمال الفرق الرقابية، وتنفيذ خطة العمل الموسمي، وتغطية المرافق التجارية والأسواق رقابياً على مدار الساعة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة، والتركيز على مواقع تحضير الأطعمة.
يذكر أنَ الأمانة في الطائف تُكثف جولاتها الرقابية على الأسواق والمطاعم ومراكز بيع الأغذية، ضمن الخطة الموسمية استعداداً لشهر رمضان المبارك، وموسم الصيف، وكانت "الخليج 365" قد تابعت تلك الجهود، وما تم ضبطه من المخالفات.
، الطائف.. "بلدية الهدا" تضبط 37 جالوناً من التوت المغشوش والأغذية الرمضانية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الطائف.. "بلدية الهدا" تضبط 37 جالوناً من التوت المغشوش والأغذية الرمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.