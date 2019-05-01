، الطائف.. "بلدية الهدا" تضبط 37 جالوناً من التوت المغشوش والأغذية الرمضانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت في طريقها إلى جدة عبر مركبة غير مجهزة.. وضمن خطتها الموسمية

ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في بلدية الهدا الفرعية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مركبة محملة بكميات كبيرة من التوت مجهول المصدر، وكميات من رقاق السمبوسة ومواد غذائية أخرى، كانت في طريقها إلى محافظة جدة.

وجرت عملية الضبط في مركز الهدا الأمني، حيث بلغت المضبوطات أكثر من 37 عبوة (سعة 20 لتراً) من عصير التوت مجهول المصدر، منقولة بطريقة غير صحية عبر المركبة غير المخصصة للنقل، مما تسبب في تعرضها للتلف.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الحملات الرقابية لضبط المخالفات الصحية مستمرة بوتيرة متزايدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبالتعاون مع كل الشركاء؛ لضمان سلامة المعروضات بمنافذ بيع المأكولات والمشروبات، وسلامة الغذاء من خلال جولات ميدانية رقابية للبلديات الفرعية والفرق الإشرافية.

وأشارت إلى زيادة عدد الجولات الرقابية بما يتوافق مع الإقبال المتزايد على المواد الغذائية والمطاعم ومحالّ بيع المشروبات الرمضانية، ودعم أعمال الفرق الرقابية، وتنفيذ خطة العمل الموسمي، وتغطية المرافق التجارية والأسواق رقابياً على مدار الساعة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة، والتركيز على مواقع تحضير الأطعمة.

يذكر أنَ الأمانة في الطائف تُكثف جولاتها الرقابية على الأسواق والمطاعم ومراكز بيع الأغذية، ضمن الخطة الموسمية استعداداً لشهر رمضان المبارك، وموسم الصيف، وكانت "الخليج 365" قد تابعت تلك الجهود، وما تم ضبطه من المخالفات.