، أمين جازان: نتاج "أسبوع الإبداع البلدي" 600 فكرة إبداعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - هدف لتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية

كّرم أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أصحاب الأفكار الإبداعية من الشباب والشابات الفائزين في مسابقة فعاليات أسبوع الإبداع البلدي الذي أطلقته أمانة منطقة جازان، مؤخراً في عدد من المواقع بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة.

وقال "ابن سعيدان": حصيلة الأفكار الفائزة في مسابقة أسبوع الإبداع البلدي نموذجية ونوعية، ويتضح ذلك من خلال تقييم محتوى الأفكار التي اتسمت بالابتكار والحداثة والتجديد، وبما يتوافق مع الخطط المستقبلية ورؤية المملكة 2030.

وأضاف: حظيت أمانة منطقة جازان بمشاركة فاعلة من كل شرائح المجتمع في فعاليات الأسبوع البلدي، وجميعها تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بغية إيجاد الأفكار الابداعية والحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع البلدي.

وأردف "ابن سعيدان": اشتملت الأفكار على عدد من المحاور التي تُعنى بتحسين المشهد الحضري والمدن الذكية وأنسنة المدن وغيرها من المحاور التي تخص الشأن البلدي.

وأكد "ابن سعيدان" تجاوز إجمالي عدد الأفكار والمقترحات التي تلقتها أمانة منطقة جازان أكثر من 600 فكرة ومقترح، وتعكف الأمانة حالياً على دراسة جميع تلك الأفكار والمقترحات، والنظر في مدى الاستفادة منها وتطبيقها، كما تم اختيار أفضل خمسة أفكار إبداعية وتكريمها اليوم من قبل أمين منطقة جازان.

واختتم بالقول: من أبرز الأفكار الإبداعية التي تم تقديمها فكرة ايجاد ممرات مشاة تعمل على الطاقة الشمسية، وفكرة مشروع منتجع عائم، وكذلك فكرة إنشاء سوق سمك على البحر يكون مزاراً سياحياً وثقافياً يحتوي على أحواض لعرض أشهر أنواع السمك في منطقة جازان.