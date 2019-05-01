السعودية اليوم / أمير الباحة يستقبل أعضاء حساب أخبار السعودية



الباحة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم، أعضاء حساب أخبار

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالجميع, متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن والمواطن, مطلعاً سموه على التقرير الإعلامي للحساب وأهدافه في إيصال الخبر والمعلومة.

وأكد أمير الباحة أن الإعلام رسالة سامية ويجب مراعاة القيم والمبادئ في نشر أي معلومة و إيصالها للمجتمع بكل مصداقية ومن مواقعها الرسمية, متطلعاً سموه لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال هذه الحسابات بتفعيل كل مايتعلق للتعريف بالرؤية, مؤكداً وقوفه الواضح ودعمه غير المحدود للإعلام الذي يخدم الصالح العام.

من جهتهم، أعرب أعضاء حساب أخبار السعودية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة على استقباله لهم والاستماع إلى توجيهاته السديدة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

// انتهى //

15:39ت م

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الباحة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم، أعضاء حساب أخبار السعودية الذين قدموا للسلام على سموه.وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالجميع, متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن والمواطن, مطلعاً سموه على التقرير الإعلامي للحساب وأهدافه في إيصال الخبر والمعلومة.وأكد أمير الباحة أن الإعلام رسالة سامية ويجب مراعاة القيم والمبادئ في نشر أي معلومة و إيصالها للمجتمع بكل مصداقية ومن مواقعها الرسمية, متطلعاً سموه لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال هذه الحسابات بتفعيل كل مايتعلق للتعريف بالرؤية, مؤكداً وقوفه الواضح ودعمه غير المحدود للإعلام الذي يخدم الصالح العام.من جهتهم، أعرب أعضاء حساب أخبار السعودية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة على استقباله لهم والاستماع إلى توجيهاته السديدة.حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //15:39ت م0171

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.