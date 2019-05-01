السعودية اليوم / وكيل أمين الشرقية للخدمات يتفقد سوق الخضار المركزي بالدمام



الدمام 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

قام وكيل أمين المنطقة الشرقية للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل أمس بزيارة تفقدية لسوق الخضار المركزي في الدمام للوقوف على المشاريع التطويرية التي يتم تنفيذها حاليا في السوق.

واستهل المهندس مغربل جولته التفقدية بزيارة لموقع مظلات الطوارئ التي ستسهم في انتقال جميع المستفيدين فيها خلال عمليات الصيانة المقررة من الجهات المختصة بالمظلات الموجودة بالسوق البالغ عددها 11 مظلة ، حيث استمع إلى شرح مفصل من قبل مهندسي المشروع الذي سيتم الانتهاء منه خلال عشرة أيام.

بعدها تفقد مشروع المظلة رقم (2) المكيفة، واطلع على آخر الأعمال التطويرية الجارية فيها ، واستمع الى شرح مفصل عن آخر الأعمال الجارية التي يتوقع الانتهاء منها مع نهاية شهر رمضان المبارك ، والمظلة تعدّ نموذجاً مطوراً ومكيفاً يحوي جميع الخدمات من مباسط وأماكن غسيل ، كما أنه مزود بـ 35 كاميرا مراقبة، ومخارج للطوارئ ومواقف خاصة بالموقع.

واطلع خلال الجولة على النموذج الموحد المقترح لعمل الطاولات الخاصة بكامل المظلة التي تحتوي على 180 مبسطاً وآلية تنفيذها، كما تفقد الأماكن الخاصة بالفرص الاستثمارية بالسوق التي تخدم المستفيدين، مؤكدا على ضرورة متابعتها ، بالإضافة للانتهاء من جميع الأعمال التطويرية المقررة.

وتوجه المهندس مغربل بعد ذلك لمبنى الإدارة العامة للأسواق واستمع إلى شرح مفصل من مدير عام الأسواق الدكتور سمير بن أحمد الزاير عن أعمال الصيانة الداخلية والخارجية التي تمت بالإدارة ، حيث قام بجولة على الأقسام واطلع على آلية العمل فيها، واستمع خلالها إلى مداخلات وملاحظات الموظفين ، كما استمع إلى تقرير مفصل عن قسم العقود وآلية إصدار وتجديد العقود والتحول إلكترونيا، والإجراءات المتبعة في كيفية تحصيل المبالغ المتأخرة، ومتابعة تسليم المستفيدين لمرافقهم الجديدة، كما استمع أيضا إلى خطة شهر رمضان المبارك الخاصة بكامل أسواق المنطقة بالتعاون مع البلديات التابعة والمرتبطة، والتركيز على أسواق النفع العام بشكل خاص.

وفي نهاية الجولة أوصى المهندس مغربل بضرورة تكثيف عمليات الرقابة بالأسواق وتسهيل إجراءات المستفيدين ومتابعة فحص المنتجات وإرسال عينات للمختبر بشكل مستمر حماية للصحة العامة وسلامة المستفيدين.

// انتهى //

15:37ت م

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