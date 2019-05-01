السعودية اليوم / الأصقه يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة



الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

رفع مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة القصيم إبراهيم بن سليمان الأصقه, الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله - , وسمو وزير الداخلية ، بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة.

وأكد الأصقه اعتزازه بهذه الثقة الملكية التي ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء، وتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطنين، سائلًا الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وأعرب عن شكره وتقديره لوكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود على دعمه المستمر لمنسوبي الأحوال المدنية، سائلاً المولى -عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة.

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15:31ت م

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