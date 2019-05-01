السعودية اليوم / أمانة جدة تحتفي بـ "يوم السلامة والصحة المهنية"



جدة 26 شعبان 1440 هـ الموافق01 مايو 2019 م واس

دشن معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي, بمقر الأمانة اليوم, فعالية يوم السلامة والصحة المهنية, والتي نظمتها الإدارة العامة للأمن والسلامة تعزيزا للمشاركة في أيام منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وتأتي مشاركة الأمانة إسهاماً في زيادة الوعي بثقافة الصحة والسلامة المهنية المرتبطة بمكان العمل, وحرصاً على توفير بيئة عمل آمنة داخلياً من الحوادث، وشهدت الفعالية استعراض أنظمة السلامة المعتمدة في أمانة محافظة جدة والوسائل وأجهزة التحكم المستخدمة في المباني والمقرات الرئيسية، إلى جانب تقديم عروض مرئية وتوزيع منشورات تحتوي نصائح وتوجيهات حيال السلامة المهنية في مكان العمل.

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15:28ت م

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