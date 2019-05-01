السعودية اليوم / محافظ العقيق يدشن المعرض الختامي لمنجزات مدارس المحافظة



الباحة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

دّشن محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي اليوم, المعرض الختامي لمنجزات مدارس المحافظة, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني, وذلك بمكتب تعليم العقيق.

وتجول الحضور في جنبات المعرض, الذي تضمن ما حققته مدارس المحافظة من تميز خلال هذا العام, بالإضافة إلى البرنامج التقني لتحسين خدمات المستفيد بالمكتب.

ونوه مدير مكتب التعليم بالعقيق عيد بن سعد الغامدي بالدور الذي تقوم به الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة والجهود الملموسة في الارتقاء بالعملية التعليمة بالمحافظة, مقدماً شكره لقادة المدارس على ما تحقق من إنجازات خلال هذا العام.

وفي نهاية التدشين جرى تكريم المميزين من قادة المدارس والمشرفين التربويين والإداريين بالمكتب.

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15:28ت م

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