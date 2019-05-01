السعودية اليوم / رئيس هيئة الهلال الأحمر يتفقد الخدمات الإسعافية بحائل



حائل 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

تفقد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم اليوم, الخدمات الإسعافية في مقر فرع الهيئة بمنطقة حائل.

واستمع معاليه إلى شرح موجز من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة عبدالرحمن بن حمد اليحيا عن الخدمات الإسعافية بالمنطقة وأبرز الإحتياجات.

من جهة أخرى افتتح معالي رئيس الهيئة مركز إسعاف المجمع الحكومي, مطلعاً خلاله على تجهيزات المركز الآلية والفنية.

كما افتتح الدكتور القاسم قسم التدريب النسائي بحي الجامعيين, ووقف على محتوياته وما تضمنته تجهيزات القسم من قاعات ووسائل تدريب وعلى خطط وبرامج الهيئة التدريبية الموجهة لسيدات المجتمع.

وزار معاليه غرفة العمليات, وتفقد نظام تتبع المركبات ونظام المسعف الإلكتروني التي تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة الى تقليل زمن سرعة استجابة الإسعاف للبلاغات الواردة الى غرف العمليات.

وفي ختام الجولة نوه معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي بجميع العاملين في الميدان وما يقدمونه من جهود في سبيل خدمة المرضى والمصابين في الظروف والأوقات, مقدماً التهنئة لهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

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15:26ت م

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