

إسلام آباد 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

قتل ثلاثة من الجنود الباكستانيين وأصيب سبعة آخرون جراء هجوم شنّه مسلحون عبر الأراضي الأفغانية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن حوالي 60-70 مسلحاً شنوا هجوماً من داخل الأراضي الأفغانية على مجموعة من الجنود الباكستانيين الذين كانوا يعملون على تسييج الحدود مع أفغانستان.

وأضاف أن الجنود الباكستانيين تصدوا للهجوم وأجبروا المسلحين على الفرار نحو الأراضي الأفغانية، مشيراً إلى أن ثلاثة جنود باكستانيين قتلو بنيران المسلحين وأصيب سبعة آخرون، فيما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين.

وبيّن أن الهجوم وقع في منطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان، وأن قوات الجيش الباكستاني تعمل على مشروع تسييج الحدود مع أفغانستان للحد من تسلل الإرهابيين إلى الأراضي الباكستانية.

من جهة أخرى ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن القوات الهندية أطلقت النار على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير ما أدى إلى إصابة امرأة باكستانية.

// انتهى //

15:25ت م

0155





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل وإصابة عدد من الجنود الباكستانيين بهجوم عبر الحدود مع أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.