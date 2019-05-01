السعودية اليوم / تعليم الباحة يعتمد 3 مدارس أخرى للفصل الصيفي



الباحة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أمس، ثلاث أسماء مدارس أخرى مطبقة لنظام الفصل الصيفي للعام الدراسي الجاري.

وشمل الإجراء ثانوية الأمير فيصل بالعقيق، وثانوية زينب بنت أبي رافع بالمخطط بقطاع العقيق, وثانوية سميه بنت الخياط بالنصباء بقطاع المندق "للبنات".

وأوضحت إدارة تعليم الباحة أن هناك تزايداً ملحوظاً في إقبال الطلاب والطالبات على الدخول في الفصل الصيفي، وذلك لما تشهده من كفاءة عالية في تحقيق مصلحة الطلاب والطالبات ومعالجة حالات الخاصة واستكمال متطلبات التخرج, كما تمت الموافقة على إضافة ثلاث مدارس أخرى بمحافظتي العقيق والمندق.

وأكدت الإدارة أن الدراسة تتاح للطلاب الراغبين بالالتحاق في المدارس المحددة، حتى لو لم تكن مدرسة الطالب الأساسية من ضمن المدارس المحددة، وذلك بعد تقديم تعريف الطالب من مدرسته مرفق به سجله الأكاديمي.

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15:24ت م

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