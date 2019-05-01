السعودية اليوم / وفد من وزارة العدل يبحث تعزيز الشراكة مع وزير العدل الأوزبكي



طشقند 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

التقى وفد من وزارة العدل برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي الدكتور ياسر العاصم بمعالي وزير العدل الأوزبكي روسلان دولتوف بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، بحضور أعضاء الوفد السعودي من أصحاب الفضيلة القضاة والمختصين، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين بوزارة العدل الأوزبكية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة ومناقشة توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل بالمملكة العربية

كما شارك وفد وزارة العدل في المنتدى الدولي الأول للقانون في مدينة طشقند، الذي بدأت أعماله الخميس الماضي.

وتأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز مجالات التعاون الدولي، ومد جسور التواصل بين وزارة العدل والجهات الدولية والرسمية ذات العلاقة.

// انتهى //

15:17ت م

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طشقند 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واسالتقى وفد من وزارة العدل برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي الدكتور ياسر العاصم بمعالي وزير العدل الأوزبكي روسلان دولتوف بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، بحضور أعضاء الوفد السعودي من أصحاب الفضيلة القضاة والمختصين، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين بوزارة العدل الأوزبكية.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة ومناقشة توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل بالمملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان.كما شارك وفد وزارة العدل في المنتدى الدولي الأول للقانون في مدينة طشقند، الذي بدأت أعماله الخميس الماضي.وتأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز مجالات التعاون الدولي، ومد جسور التواصل بين وزارة العدل والجهات الدولية والرسمية ذات العلاقة.// انتهى //15:17ت م0147

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