السعودية اليوم / المخيمات الفلسطينية في لبنان تطالب مؤسسات المجتمع الدولي بمساعدات إغاثية وإنسانية



بيروت 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

طالب رؤساء اللجان الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مؤسسات المجتمع الدولي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " من أجل تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية لسكان المخيمات المذكورة .

وأكد رؤساء اللجان ومنظمات المجتمع المدني في بيان مشترك اليوم تعرض اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لظروف معيشية وإنسانية صعبة تتطلب المعالجات السريعة .

وأشار البيان إلى انتشار نسبة البطالة في أوساط العاملين الفلسطينيين وسوء الأوضاع الصحية والاجتماعية التي تطالهم، داعيًا إلى تمسك اللاجئين الفلسطينيين بخدمات الوكالة الأممية وضرورة الاستمرار بدورها ومساعداتها لهم حتى عودتهم إلى ديارهم الأصلية في فلسطين .

// انتهى //

15:16ت م

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