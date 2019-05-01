

أبها 26 شعبان 1440 هـ الموافق01 مايو 2019 م واس

أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع ما يقارب الـ 60% من مشروع إنشاء جسر المشاة بجوار الغرفة التجارية الصناعية على طريق الملك فهد الرابط بين مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط, ويتكون من مسارين للمشاة في كل اتجاه بلغت تكلفته الإنشائية قرابة 3.427.280 ريالا .

وأكدت أمانة عسير عبر بيان مركزها الإعلامي أن مشروع إنشاء جسر المشاة يأتي ضمن جهود الأمانة للحفاظ على سلامة المشاة في المناطق الحيوية، واعتمدت في مشروعها على تطبيق جودة المعايير و سعة الطريق التنظيمية وسرعة المركبات فيه وحركتها، إضافة الى وجود الأحياء السكنية.

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15:16ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بتكلفة 3 ملايين ريال .. أمانة عسير تنفذ جسراً للمشاة على طريق الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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