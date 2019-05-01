السعودية اليوم / تعليم الباحة يعتمد حركة نقل وتجديد 278 قائداً ووكيلاً لمدارس المنطقة



الباحة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة رئيس لجنة القيادة المدرسية الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم, حركة نقل وتجديد لـ 278 قائداً ووكيلاً بمدارس المنطقة للعام الدراسي القادم, وذلك وفق ضوابط ومعايير النقل والتجديد والمبنية على دراسة طلبات النقل والاحتياج القائم بمدارس المنطقة.

وأشاد الدكتور الزهراني بالجهود المبذولة من القادة التربويين بالمدارس ودورهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتميزه لما يمتلكونه من قدرات تربوية عالية أسهمت في تحقيق أهداف العمل التربوي والتعليمي بالمنطقة, موجهاً شكره لقادة المدارس المحالين لتقاعد ولمن أنهي تكلفيهم بناء طلبهم على جهودهم المثمرة، كما قدم شكره لأعضاء اللجنة القائمة على إجراءات الحركة على جهودهم التي بذلوها لتنفيذها, متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

//انتهى//

15:16ت م

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