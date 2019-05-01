السعودية اليوم / بتوجيه من سمو وزير الداخلية : انطلاق دوريات الأفواج الأمنية لمباشرة مهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية في منطقة نجران // للصحف //



نجران 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو 2019م واس

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية دشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني اليوم انطلاق دوريات الأفواج الأمنية لمباشرة مهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية في منطقة نجران.

‏وأوضح اللواء القحطاني ‏أن تدشين انطلاق دوريات الأفواج الأمنية في منطقة نجران جاء امتداداً لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى // // للصحف //

15:15ت م

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نجران 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو 2019م واسبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية دشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني اليوم انطلاق دوريات الأفواج الأمنية لمباشرة مهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية في منطقة نجران.‏وأوضح اللواء القحطاني ‏أن تدشين انطلاق دوريات الأفواج الأمنية في منطقة نجران جاء امتداداً لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -، وعنايتها بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين ، مفيداً أن هذا التدشين يأتي وفق الخطة المعتمدة من سمو وزير الداخلية لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية بقوات أمنية تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة ، وتتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها، وذلك للمساندة في التصدي نشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ‏.// انتهى // // للصحف //15:15ت م0139

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