السعودية اليوم / تنفيذ خمس حدائق جديدة في محافظة بيشة



أبها 26 شعبان 1440 هـ الموافق01 مايو 2019 م واس

بدأت بلدية محافظة بيشة في تنفيذ خمس حدائق جديدة لتوفير بيئة ملائمة للسكان ومرتادي الأماكن العامة وزيادة الغطاء النباتي وتحسين المشهد الحضري داخل عدد من أحياء ومراكز المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس مصلح العلياني أن الحدائق تأتي في سياق منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع البيئية والترفيهية التي يتم تنفيذها بهدف تعزيز البُعد الإنساني والارتقاء بجودة خدمات القطاع البلدي، بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المحافظة وزوارها ويتماشى مع برامج تحقيق رؤية المملكة .

وأضاف أنه جاري العمل على اعتماد حديقة ضمن برنامج المشهد الحضري بجوار مبنى المحافظة تتميز بتصاميم مختلفة تلبية لرغبات السكان.

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15:14ت م

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