أمانة عسير تستقبل شهر رمضان بتكثيف أعمالها الرقابية

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

أكملت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بمضاعفة جهودها وتكثيف أعمال الرقابة الصحية على منشآت الصحة العامة بهدف التأكد من توفر الاشتراطات الصحية وفق الأنظمة المعمول بها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها، أكملت استعداداتها بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة بإشراف من الجهات المعنية بالأمانة، إضافة إلى متابعة البلديات بالمحافظات والمراكز للتأكد من سلامة أسواقها واستيفائها للاشتراطات الصحية.

وأكد الحميدي جاهزية الفرق الرقابية بأمانة المنطقة وبلدياتها التابعة لها للإشراف ومتابعة الأسواق، فيما تم تجهيز فرق عمل رقابية صباحية ومسائية وذلك لضبط سلامة الأسواق بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

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وبدأت الفرق الرقابية أعمالها فعليًا على فترتين، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات على رقم الطوارئ 940 وسوف يتم العمل على إنهاء ملاحظاتهم والعمل على كل ما يوفر سبل الراحة والسلامة للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن هذه الجهود المكثفة تأتي استمرارًا لعمل الأمانة وتمهيدًا لدخول شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أن الفرق الرقابية ضبطت مؤخرًا 917 مخالفة صحية وأغلقت 128 منشأة فيما أتلفت 3588 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.