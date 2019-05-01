بعد تقديم موعد حساب المواطن .. تعرف على حد الدخل المانع من الدعم

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

أيام قليلة تفصلنا عن إيداع الدفعة الـ18 من دعم حساب متابعات الخليج 365 في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في الدفعة الـ19.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أكد أنه تقرر تقديم موعد الدفعة التالية ليكون يوم التاسع من مايو بدلاً من العاشر من نفس الشهر.

الإفصاح عن الدخل



وشدّد حساب متابعات الخليج 365 أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح الكامل عن الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة بما فيه راتب الزوجة.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يقدمها المستفيد عند التسجيل لكن يتم مطابقتها مع السجلات الرسمية وفي حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وفي بعض الحالات تكون الأسرة مُؤهلة لكن لا يتم صرف الدعم لها، ويكون السبب في ذلك أن حد الدخل الذي تتحصل عليه الأسرة أعلى من حد الدخل الذي يسمح به بالنسبة للمستفيدين من الدعم.

ويُشدد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة الإفصاح عن كل أنواع الدخل بما فيها دخل حافز أو ساند أو غيرها من البرامج إضافة إلى الدخل الناتج عن السجلات التجارية وغيرها.

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تعديل الدخل

ويطلب حساب متابعات الخليج 365 تعديل الدخل في حالة طرأ أي تعديل على الظروف الخاصة بالمستفيدين في البرنامج سواء بالحسم أو بالإضافة كأن يترك الشخص وظيفته لدى القطاع الخاص أو أن يدير مشروعاً له أو الالتحاق بوظيفة لمن ليس له عمل حيث إن قيمة الدعم تأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة ومجموع دخولهم وفئاتهم العمرية وغيرها من المعايير.

شروط الأهلية

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

التسجيل مستمر

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.