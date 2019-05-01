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رابط نتائج قياس Qiyas التحصيلي
أعلن مركز قياس Qiyas نتائج اختبار التحصيل الدراسي عبر موقعه الإلكتروني اليوم.
وقال مركز قياس Qiyas إنه تم إعلان النتائج عبر الموقع الإلكتروني داعياً الراغبين في الاستعلام عن النتيجة إلى زيارة الرابط التالي (هنا)
هدف الاختبار التحصيلي :
وأوضح قياس Qiyas في وقت سابق أن الاختبار التحصيلي يهدف إلى قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية في مواد محددة، وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية (العلمي).
وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية:
1- الأحياء
2- الكيمياء
3- الفيزياء
4- الرياضيات
طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية:
تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة: معرفة- فهم- تطبيق.. إلخ.
تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية:
- 20 % من الصف الأول.
- 30 % من الصف الثاني.
- 50 % من الصف الثالث.
وتتوزع الأسـئلة بنسب متقاربة على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.
أما النوع الثاني فهو اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية
يقيس الاختبار مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم النظري من المرحلة الثانوية. ويقدم باللغة العربية.
هدف الاختبار:
قياس تحصيل الطالب في المواد النظرية للمرحلة الثانوية.
تركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد النظرية الآتية:
- الحديث والثقافة الإسلامية
- التوحيد
- الفقه
- النحو والصرف
- البلاغة والنقد
- الأدب
- التاريخ
- الجغرافيا
وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثانوية الثلاثة (النظري/ التحفيظ).
طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية:
تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية، فهناك عدد من الأسئلة تتطلب الفهم، وأخرى تتطلب التطبيق، وثالثة تتطلب الاستنتاج … وهكذا.
وتغطي الأسئلة الصفوف الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية:
- 20 % من الصف الأول
- 30 % من الصف الثاني
- 50 % من الصف الثالث
مدة الاختبار:
يتوقع أن يستغرق الاختبار ثلاث ساعات، منها ساعة واحدة للإجراءات والتعليمات وتعبئة معلومات الطالب في ورقة الإجابة، وهذا كله قبل بدء الاختبار. ويتبقى للاختبار ساعتان مقسمتان على (5) أقسام، لكل قسم (25) دقيقة تقريباً. وعلى الطالب أن يلتزم التزامًا دقيقًا بالوقت المخصص لحل أسئلة كل قسم.
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