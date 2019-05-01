رابط نتائج قياس Qiyas التحصيلي

2019-05-01

أعلن مركز قياس Qiyas نتائج اختبار التحصيل الدراسي عبر موقعه الإلكتروني اليوم.

وقال مركز قياس Qiyas إنه تم إعلان النتائج عبر الموقع الإلكتروني داعياً الراغبين في الاستعلام عن النتيجة إلى زيارة الرابط التالي (هنا)

هدف الاختبار التحصيلي :

وأوضح قياس Qiyas في وقت سابق أن الاختبار التحصيلي يهدف إلى قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية في مواد محددة، وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية (العلمي).

وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية:

1- الأحياء

2- الكيمياء

3- الفيزياء

4- الرياضيات

طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية:

تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة: معرفة- فهم- تطبيق.. إلخ.

تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية:

Advertisements

20 % من الصف الأول.

30 % من الصف الثاني.

50 % من الصف الثالث.

وتتوزع الأسـئلة بنسب متقاربة على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.​​​​