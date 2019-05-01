رفع الضرر عن 300 ألف نسمة بإغلاق أكبر مرمى صرف صحي في جازان

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - جازان

أغلقت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان أكبر مرمى للصرف الصحي بالمنطقة بسعة 600 ألف متر مكعب.

كما دشنت محطة المعالجة الثلاثية في محافظة صبيا بسعة معالجة تبلغ 44 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا بتكلفة تجاوزت 150 مليون ريال، وذلك بهدف رفع الضرر البيئي الناتج عن هذه المرامي، ومعالجة مشاكل التلوث، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأكثر من 300 ألف نسمة من سكان صبيا، وثلاثة مراكز إدارية تابعة لها، ومائتي قرية وهجرة.

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وكانت الشركة ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان قد نجحت في وقت سابق في إغلاق خمسة مرامي بمنطقة جازان، وإنشاء محطات معالجة مقابلة لها، حيث أنهت هذه الخطوة معاناة سكان 6 محافظات و1020 قرية وهجرة بالمنطقة، وذلك تطبيقًا لاستراتيجية الشركة التي تستهدف إيجاد حلول بيئية متقدمة لهذه المرامي.

وتتضمن مكونات المحطة الجديدة أربعة أقسام للمعالجة الميكانيكية، والبيولوجية والكيميائية والتعقيم، وقسم ضخ المياه المعالجة والحمأة الزائدة، بالإضافة إلى محطة الضخ الرئيسة، وخط الطرد الرابط بطول 23 كيلومتر، كما تتميز المحطة بمعايير عالية الكفاءة وتقنيات حديثة، ومركز تحكم لتنظيم عمليات المعالجة الثلاثية، وزراعة 30 ألف شجرة على مرحلتين لدعم البيئة وتعزيز الغطاء النباتي.

يأتي تشغيل المحطة الجديدة في محافظة صبيا استمرارًا لجهود الشركة المتسارعة لاستكمال منظومة الصرف الصحي من خلال التوسع في تنفيذ محطات المعالجة بجميع مدن المملكة ومحافظاتها، والوصول إلى التغطية الشاملة لتحقيق الاستدامة البيئية، وتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف ومبادرات برنامج التحوّل الوطني ورؤية المملكة 2030م.