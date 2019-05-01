أمانة الرياض تؤكد أن جمل مسلخ القويعية مات بعد إحضاره

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

نفت أمانة منطقة الرياض، اليوم، ما تردد من أنباء متداولة، في مقطع فيديو، حول سلخ جمل نافق بمسلخ القويعية غربي الرياض.

وأوردت الأمانة في بيان، أنه لا صحة لما تم تداوله من معلومات في مقطع بشأن وجود جمل نافق سيجري تقطيعه في مسلخ بلدية محافظة القويعية.

موضحة أنه تم احضار جمل حي حصل له وقوع وانكسار بقدمه، ونفق بعد إحضاره بفترة، وفي طور بدء قيام الجهة المختصة ببلدية المحافظة بإجراءات التخلص المعتادة منه وأتلافه تم تصوير المقطع من قبل أحد الأشخاص وذكر فيه معلومات مضللة دون التحقق، وقد تم ابلاغ الجهات الأمنية المختصة لمحاسبته حسب ماتقضي به التعليمات.