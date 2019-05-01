الان تتابع الخدمة المدنية: دوام رمضان يبدأ في العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 41 دقيقة - 2:47 م, 1 مايو 2019 م التعليقات: 0 بواقع خمس ساعات يومياً الرياض- الخليج 365: أعلنت وزارة الخدمة المدنية أوقات العمل في شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، موضحةً أن الدوام يبدأ في العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً بواقع خمس ساعات يومياً.

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